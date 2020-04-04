شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تساقط الثلوج الغزيرة في غرب الحصاة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو تساقط الثلوج الغزيرة على بردية قيران غرب الحصاة جنوب غرب الرياض بشكل مفاجئ.

وأثار مقطع هطول الثلوج الغزيرة على بردية قيران غرب الحصاة دهشة المواطنين في المملكة، حيث لاقى انتشارا وتداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم نبهت بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، أضم، الخرمة، العرضيات، المويه، تربة، رنية، ميسان، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

يذكر أن وزارة الداخلية منعت التجول فى أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، اعتبارًا من الخميس وحتى إشعار آخر.