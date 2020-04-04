بالفيديو.. حقيقة نقص المواد الغذائية والتموينية في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): انتشرت شائعات عقب قرار منع التجول خلال 24 ساعة بين أحياء مكة المكرمة تفيد بوجود نقص في المواد الغذائية والتموينية. انتشرت شائعات عقب قرار منع التجول خلال 24 ساعة بين أحياء مكة المكرمة تفيد بوجود نقص في المواد الغذائية والتموينية. ونفي رائد سمرقندي، المتحدث الإعلامي لأمانة مكة المكرمة، حقيقة هذه الشائعات، مؤكدين أن السلع الغذائية متوافرة . كما أكد هذه التجمعات تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، داعيا المواطنين للأطمئنان واتباع الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

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