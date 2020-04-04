شاهد تطورات جديدة بخصوص الطفل المفقود نايف عايض القحطاني

أُعلن في المملكة العربية السعودية مساء يوم السبت 4 أبريل 2020 عن طفل مفقود يدعى نايف عائض القحطاني، حيث لا تزال أعمال البحث عليه جارية في ظل حظر تجول يخيم على البلاد.

وتداول النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للطفل القحطاني وقالوا إنه يبلغ من العمر 17 سنة ولا تعلم عائلته حاليا عنه أي شيء غير أنه خرج من دون علمهم ولم يعد بعد.





وقال الناشط منصور الشهراني : "فـزعتكم .. على من يعرف أي معلومات عن الطفل المفقود نايف عائض القحطاني إبلاغ الجهات الامنية أو الاتصال على رقم والدته ت: O552845535 سائلين الله العلي القدير أن يرده إلى أهله سالماً ، وأن لا يريكم مكروه".

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ويأتي هذا الخبر المفزع لسكان المنطقة، في وقت تعيش فيه البلاد والعالم أوضاعا صعبة للغاية تكون فيها الشوارع شبه خالية من المارة في ظل تفشي فيروس كوفيد 19، حيث لا تزال كافة المطاعم والمقاهي والمنتزهات والأماكن العامة مغلقة كإجراءات احترازية ووقائية.

وفي سياق متصل، ذكر الناشط سالم الأنصاري: أم مكلومة تناشد ملك الانسانية خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الامين و أهل القلوب الرحيمة راجية من الله ثم منكم بعودة ورؤية ابنها. وفق حديثه.

وأطلق الناشطون بموقع تويتر حملة واسعة في مواقع التواصل من أجل المساعدة في البحث عن الطفل المفقود نايف القحطاني، في وقت تواصل الأجهزة الأمنية والشرطية في السعودية بالبحث عنه في مختلف الأماكن القريبة.