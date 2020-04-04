بـ250 ألف ريال.. رجل أعمال مكي يدعم أمانة العاصمة المقدسة في مواجهة «كورونا»

تبرَّع عضو مركز حي المسفلة رجل الأعمال أيوب مشرف الجمَّال، بـ250 ألف ريال لدعم أعمال أمانة العاصمة المقدسة الميدانية في مواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد».

ويأتي ذلك الدعم السخي، استمرارًا لأنشطة مبادرة «سواعد الحي التطوعية» التي يشرف عليها مركز حي المسفلة، في مكافحة وباء كورونا، واستشعارًا من المجتمع المكي بمسؤولياتهم المجتمعية، وتوافقًا مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة «برًّا بمكة».

وجاء تبرُّع رجل الأعمال لمساعدة أمانة العاصمة المقدسة، التي تعاقدت مع إحدى الشركات الكبرى لتوفير حقائب تحتوي على معقمات وأدوات نظافة وتعقيم لتوزيعها على سكان المناطق المتضررة، مع الحرص على أن تصل تلك الحقائب إلى أغلب المناطق التي تم حظرها احتياطيًّا.

وقد أشاد كل من وزير البلدية والشؤون القروية المكلف، وأمين العاصمة المقدسة، بمساهمات رجل الأعمال، ومبادرة «سواعد الحي التطوعية»، التي تنطلق من استشعار مركز حي المسفلة ورجل الأعمال أيوب الجمَّال بمسؤولياتهم الوطنية، ولتضاف إلى جهودهم المجتمعية لمكافحة وباء «كورونا».

يُشار إلى أن رجل الأعمال، كان قد ساهم بمبلغ مماثل قبل أسبوع لمساندة وزارة الصحة في مهامها الميدانية.