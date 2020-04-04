النيابة العامة: الاعتداء على «رجال الأمن» جريمة كبرى موجِبة للتوقيف

أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهامهم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وإلحاق الضرر بمركباتهم الرسمية وتجهيزاتها، وكذلك رجال الضبط الجنائي، جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، أنه يحظر الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، أو الإضرار بمركباتهم الرسمية، أو بما يستخدمونه من تجهيزات، مشددة على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت النيابة أن الاعتداء على رجال الأمن يشمل الآتي: كل الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية.
وذكرت النيابة العامة أن الاعتداء أيضًا يشمل الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، مشيرة إلى أن المشمولين بالمادة 26 من نظام الإجراءات الجنائية أيضًا رجال الضبط الجنائي وكل من يقوم بعمل الضبط الجنائي، أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.
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