خلال مارس.. فرق الهلال الأحمر بالمدينة المنورة باشرت 7713 بلاغًا

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 7713 بلاغًا خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد السهلي، أن عدد المكالمات التي استقبلتها الفرق في غرفة العمليات بلغت 31.758 مكالمة، بينما بلغت عدد البلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني" 1010، مؤكدًا أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة يواصل تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية من خلال 43 فرقة إسعافية أساسية ومتقدمة؛ لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد السهلي، أن غُرف العمليات بفرع الهيئة تتعامل مع البلاغات فور تلقيها بكل حرفية من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة، خاصةً إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي.

ولفت السهلي، إلى أنه بعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافيًّا، متخذين جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة، وذلك لضمان سلامة الجميع، مطالبًا مقدمي البلاغات الحرص من ذكر جميع المعلومات عن الحالة بكل شفافية لغرفة العمليات لتقديم المساعدة المناسبة.