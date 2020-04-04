تنطلق غدًا.. «الدفاع المدني» تطلق حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني، غدًا الأحد، حملة توعوية عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول توقيًا من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة، خلال اجتماعهم تحت سقف واحد، طوال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار ، لا قدر الله.

وتتمثل بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها في زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية, وأخطار المطابخ، خاصةً بعد إقفال المطاعم، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف إلى تأكيد أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، مثل كواشف الدخان، ومطفيات الحريق، والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

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وأشار الفريق العمرو إلى أن الحملة التي تتخذ شعار «سلامتك بمنزلك غايتنا»، سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتشتمل على معلومات وإنفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمَّن طرح مسابقة تفاعلية، وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.

ودعا المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، عن أمله التزام الجميع بتعليمات السلامة، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.

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