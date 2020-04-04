قنوات تدريبية ومبادرة مجتمعية «عن بعد» بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا في مركز «الرعاية النهارية لحالات التوحد»، بعض القنوات التدريبية للاستشارات في هذا المجال.

كما أطلق فرع الوزارة مبادرة «نحن معكم»، بالتعاون مع فريق «رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير»؛ وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للتوحد».

وتهدف القنوات إلى استمرار متابعة التدريبات الخاصة بأطفال التوحد «عن بُعد» بالتعاون مع الأهالي، كما تتضمن مبادرة «نحن معكم» توزيع مستلزمات الوقاية، وتستهدف المجتمع عامةً، ورجال الأمن على وجه الخصوص، كما تتضمَّن المبادرة برامج توعوية وإرشادية لذوي اضطراب التوحُّد وأسرهم تُنفَّذ جميعها «عن بُعد».

وقد أطلق المبادرة «عن بُعد» المدير العام لفرع وزارة «الموارد البشرية» الدكتور يوسف السيالي، ومساعده علي القباني، ومديرة مركز التوحد هدى الحيدر، ومدير خدمة المجتمع ببنك ساب ‏عبد الله المحرج، إضافة إلى مدير شركة الرعاية عبدالعزيز المفضي.

وتأتي هذه المبادرات لتؤكد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً في فرعها في الرياض، بتقديم جميع خدمات التربية والتأهيل الطبي والعلاجي والإرشادي لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع في كافة الظروف، وتوعية أهاليهم بكل ما هو جديد في هذا المجال لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم، ولكي يتمكَّنوا من العيش مع أطفالهم من ذوي التوحد في ظروف طبيعيَّة.