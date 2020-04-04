ردًا على تساؤل «عاجل».. «الصحة» تكشف طرق تغسيل وفيات كورونا وهل يدفنون بالمقابر العامة

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إذا ما كان المتوفون بفيروس كورونا ينقلون العدوى أثناء تغلسيهم.

جاء ذلك ردًا على تساؤل طرحته «عاجل» خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، والذي جاء فيه: وفيات فايروس كورونا - رحمهم الله - هل ينقلون العدوى أثناء تغسيلهم أم لا؟، وهل يدفنون بالمقابر العامة أم بأماكن أخرى؟.

وقال الدكتور محمد العبد العالي، إن المتوفين بفيروسات من هذا النوع التي تعتبر تنفسية وتنتقل عن طريق الرذاذ أو التنفس، هناك أنظمة وتعليمات للتعامل مع الجثمان، أولًا بلا شك إكرامه من وفاته إلى دفنه، وهذا أمر يتم الالتزام فيه بالمراحل كافة.

وأشار إلى أن التغسيل يتم عن طريق مدربين ومختصين سواء صحيين أو غيرهم يكونون مؤهلين بكيفية التغسيل، ولكنهم مدرَّبون عليها بلباس واقٍ معيَّن يقومون بالتغسيل وفق الضوابط الشرعية والضوابط المعتمده لتغسيل الجثمان.

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وأوضح متحدث الصحة، أنه خلال عملية التغسيل تتم إزالة أي سوائل تخرج من الجسم وتكون فرصه لانتقال العدوى، ويتم التعامل معها بالشكل الملائم والمناسب، وبعد ذلك يكون التعامل بما يتبقى من عملية التغسيل بطريقه آمنة.

وتابع: أما الجثمان يكون بعد تغسيله وتكفينه لا يوجد بطبيعة الحال أيّ حركة تنفسية أو أيّ سوائل قابلة للانتقال منها العدوى.

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