أمير الرياض: أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 2.1 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وأكد أمير المنطقة في تصريح صحفي اهتمام القيادة الرشيدة بالحد من آثار الجائحة العالمية وتلمس احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الخاصة واستمرار التنمية.
ونوّه بالأمر الكريم في تحقيق المعادلة الوطنية العظيمة بين القائد الفذ والشعب الوفي, سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قادتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
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