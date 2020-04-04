أمانة العاصمة المقدسة تقدم أكثر من 4 آلاف خدمة «عن بُعد»

قدمت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 4 آلاف خدمة عن بُعد؛ وذلك من خلال مبادرة «مخدوم وأنت في بيتك».

ويأتي ذلك استمرارًا لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونيًّا من جميع الإدارات في الأمانة والبلديات الفرعية.

وأوضح المدير العام لخدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني؛ أن إدارة خدمة العملاء تقدِّم جميع خدماتها عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة؛ إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940, لافتًا إلى أن جميع الخدمات الإلكترونية تشمل الأفراد والدوائر الحكومة.

وأكد حلواني أنه جرى خدمة 4305 عملاء إلكترونيًّا عن طريق مبادرة «مخدوم وأنت في بيت» منذ قرار العمل عن بُعد, كما جرى تسجيل 1123 بلاغًا عبر خدمتي 940 و911.

وأشار حلواني إلى أن الخدمة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.