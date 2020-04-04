الجوف.. توافر الأدوية الطبية والمستلزمات والمعقمات في الصيدليات

تُواصل الصيدليات في منطقة الجوف، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المنطقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة وتسعيرة وزارة التجارة.

وشهدت حركة البيع في الصيدليات وفرة جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمرضى, إضافة إلى وفرة بالكمامات والمعقمات التي تشهد مراقبة مستمرة من قبل فرع وزارة التجارة بالجوف للتأكد من وجودها بكميات كافية مع ثبات الأسعار، بحسب «واس».

وتطبق الصيدليات تعليمات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بتباعد مرتاديها والحفاظ على المسافة المحددة لذلك، مع تعقيم عربات التسوق وتوفير وسائل تهوية مناسبة مع طباعة التعليمات الصحيحة لتجنب الفيروس على بنرات كبيرة وتوزيعها داخل الصيدليات.