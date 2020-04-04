إمارة الجوف تنشر أسعار الخضراوات والفواكه على مواقع التواصل الاجتماعي

تنشر إمارة منطقة الجوف، يوميًّا، أسعار الخضراوات والفواكه في مدن ومحافظات المنطقة، للمواطنين والمقيمين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوةٍ منها لنشر ثقافة الوعي لدى الجميع؛ وذلك بتوجيه من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان؛ أن إمارة المنطقة شرعت في نشر أسعار الخضراوات والفواكه الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم يوميًّا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة من أمير المنطقة، الذي يحرص على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة، ويحفظ حقوقهم من خلال تزويدهم بالأسعار؛ لمطابقتها عند الشراء؛ حتى لا يقعوا ضحية جشع بعض التجار.

وأكد الحموان أن الأسعار يتم تحديثها يوميًّا بناءً على أسعار موردي الجملة في المنطقة، بعد مراجعتها من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومطابقتها مع أصل فواتير الشراء من قِبل أمانة المنطقة التي تنشرها على الشاشة الإلكترونية في سوق الخضار والفواكه.

ودعا مستشار إمارة الجوف الإعلامي الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على تطبيق بلاغات بلدي، أو على بلاغات وزارة التجارة رقم 1900، متمنيًا للجميع دوام الصحة والسلامة.