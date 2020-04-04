«القصيم» تسجل 13 إصابة بكورونا خلال يومين.. ومواطنون يطالبون بمنع التجول الكامل

لا يزال فيروس كورونا الحدث الأبرز الذي يشغل بال الكثيرين، حكومات وأفرادًا، خاصةً مع ارتفاع عدد الإصابات يوميًّا على مستوى مختلف الدول حول العالم.

وفي القصيم، تتعالى بعض الأصوات المطالِبة بفرض منع التجول الكامل، بعدما سجلت المنطقة 13 حالة مصابة يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى حالات سابقة تم الإعلان عنها ليصل مجموع الحالات إلى 19 حالة بالقصيم.

وتأتي هذه المطالبة أسوةً بالعديد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة لكبح انتشار الفيروس، ولتجنُّب سيناريوهات يراها بعضهم كارثيةً؛ وذلك بسبب خروج أغلبية سكان المنطقة إلى السوبر ماركات والاستراحات والتجمُّعات العائلية بعد انتهاء وقت منع التجول الحالي الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً وينتهي الساعة السادسة صباحًا، متجاهلين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، كمنع التجمُّعات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، مع قصر الخروج في هذه الأوقات على الضرورة القصوى.

كما طالب بعض سكان المنطقة بتشديد الرقابة على عدد من الاستراحات الشبابية بكافة مدنها ومحافظاتها؛ حيث يجتمع البعض فيها طوال وقت منع التجول الحالي مُعرِّضين أنفسهم وأسرهم للخطر بانتقال فيروس كورونا، وكذلك اختلاط البعض بالعمالة التي تقوم بأعمال المقاولات والأعمال المنزلية، مبررين مطالبهم بأن منع التجول الكامل سيقلل بعض هذه التصرفات السلبية على مجتمعهم، ويحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد طبَّقت جملة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، فلجأت إلى تعليق الدراسة وإغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا، وإلى تعليق العمل بعدد من الجهات الحكومية، كما لجأت إلى فرض حظر التجول الكامل بعدد من مناطق ومدن المملكة بعد تسجيلها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد وافق -حفظه الله- على اتخاذ الإجراءات يحظر بمقتضاها على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة، الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى، ويُمنَع بموجبها الدخول والخروج في عدد من مدن المملكة؛ حيث لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وفوَّض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، إلى الجهة المعنية، بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

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