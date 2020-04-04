السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق الى 878 إصابة



بغداد 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 56 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء تام, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام الى 259 حالة .

// انتهى //

19:17ت م

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بغداد 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس " كورونا " في العراق الى 878 إصابة مؤكدة, بعدما تم تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 56 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء تام, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام الى 259 حالة .// انتهى //19:17ت م0104

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