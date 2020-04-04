السعودية اليوم / مدير جامعة شقراء ينوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين



الرياض 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

نوه معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس

وقال معاليه: "إن هذا الأمر يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، على مصالح جميع المواطنين، والتخفيف من سلبيات وباء كورونا عليهم وعلى أسرهم، ومن تداعياتها التي أعقبت تعليق الأعمال، وحفاظًا على المجتمع واستقراره، واستمرار منشآت القطاع الخاص في تأدية دورها الفاعل في الاقتصاد المحلي.

وأشار الأسمري إلى أن هذا الأمر الكريم يأتي ضمن سلسلة مترابطة من المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة في وقت مبكّر من أزمة كورونا عبر أوامر وقرارات احترازية لحماية المواطن والمقيم ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص من جائحة تعصف بالعالم أجمع, مشيدا بسرعة المعالجات التي اتخذتها المملكة وتلقت على إثرها التقدير من الدول والعديد من الشخصيات.

وسأل معاليه الله جل جلاله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يحمي البلاد والشعب من هذه الجائحة.

// انتهى //

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19:04ت م

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الرياض 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسنوه معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا وقال معاليه: "إن هذا الأمر يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، على مصالح جميع المواطنين، والتخفيف من سلبيات وباء كورونا عليهم وعلى أسرهم، ومن تداعياتها التي أعقبت تعليق الأعمال، وحفاظًا على المجتمع واستقراره، واستمرار منشآت القطاع الخاص في تأدية دورها الفاعل في الاقتصاد المحلي.وأشار الأسمري إلى أن هذا الأمر الكريم يأتي ضمن سلسلة مترابطة من المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة في وقت مبكّر من أزمة كورونا عبر أوامر وقرارات احترازية لحماية المواطن والمقيم ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص من جائحة تعصف بالعالم أجمع, مشيدا بسرعة المعالجات التي اتخذتها المملكة وتلقت على إثرها التقدير من الدول والعديد من الشخصيات.وسأل معاليه الله جل جلاله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يحمي البلاد والشعب من هذه الجائحة.// انتهى //--19:04ت م0102

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