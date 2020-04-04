السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة يستقبل 7105 اتصالات ويباشر 1307 بلاغات منذ بداية أزمة "كورونا"



الباحة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

كثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جهوده منذ بداية أزمة "

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة يؤكد جاهزيته لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تتلاقى بلاغاتها.

وأكد الزهراني ان فرق الهلال الأحمر بالباحة والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة بتواجد ميداني لقيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية , مع إمكانية استدعاء الفرق متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تواجد الفرق المساندة من التموين الطبي وادارة النقل والخدمات المساندة.

وأشار إلى أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها للجميع وبجميع الأوقات.

// انتهى //

19:03ت م

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الباحة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسكثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جهوده منذ بداية أزمة " كورونا " من خلال 15 مركزاً إسعافياً، حيث استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة 7105 اتصالات، وباشرت ما يزيد عن 1307 بلاغ منذ بداية الأزمة وحتى هذا اليوم, كما تلقت 215 بلاغاً عبر تطبيق أسعفني.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة يؤكد جاهزيته لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تتلاقى بلاغاتها.وأكد الزهراني ان فرق الهلال الأحمر بالباحة والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة بتواجد ميداني لقيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية , مع إمكانية استدعاء الفرق متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تواجد الفرق المساندة من التموين الطبي وادارة النقل والخدمات المساندة.وأشار إلى أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها للجميع وبجميع الأوقات.// انتهى //19:03ت م0101

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة يستقبل 7105 اتصالات ويباشر 1307 بلاغات منذ بداية أزمة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.