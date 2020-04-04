

مسقط 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان , عن تسجيل (25) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وقالت الوزارة في بيان اليوم أنها سجلت حالة وفاة واحدة فقط, و(61) حالة تماثلت للشفاء، مطالبة في الوقت نفسه الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلتين، وأن تتم خدمة الشخص الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات الصحية .

// انتهى //

19:02ت م

0100



مسقط 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان , عن تسجيل (25) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - ١٩ " ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في عمان (277) .وقالت الوزارة في بيان اليوم أنها سجلت حالة وفاة واحدة فقط, و(61) حالة تماثلت للشفاء، مطالبة في الوقت نفسه الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلتين، وأن تتم خدمة الشخص الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات الصحية .// انتهى //19:02ت م0100

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - 19 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.