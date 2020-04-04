

المدينة المنورة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

تنفذ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غداً خطة برامج الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم بمحافظة المهد تستهدف قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتتضمن الخطة ست برامج تدريبية تنفذ عن بعد عبر نظام البلاك بورد خلال المدة من 12- 28 شعبان الحالي ، حيث تبدأ الخطة التدريبية ببرامج تدريبية عن " نظرية Six Sigma وتطبيقاتها في الإدارة المدرسية " و" تعليم STEM الأسس النظرية ومتطلبات التطبيق " و" مهارات الاتصال التعليمي في القرن ٢١ " و" احتياجات الطلاب التربوية في البيئة التعليمية " و" الاختبارات المبنية على نواتج التعلم " و" مهارات التفكير الإبداعي".

// انتهى //

19:00ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج تدريبية عن بعد لمنسوبي تعليم محافظة المهد غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.