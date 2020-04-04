السعودية اليوم / تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية بمصر وافتتاح المتحف الكبير إلى العام المقبل بسبب كورونا



القاهرة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى بمصر والتي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم : إن الرئيس السيسي وجه أيضا خلال لقائه، مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار اليوم، بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.

//انتهى//

18:40ت م

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القاهرة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى بمصر والتي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى المحلي أو العالمي.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم : إن الرئيس السيسي وجه أيضا خلال لقائه، مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار اليوم، بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.//انتهى//18:40ت م0096

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