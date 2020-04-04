السعودية اليوم / مالاوي تعلن تسجيل أول ثلاث إصابات بكورونا



ليلونجواي 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالاوية عن تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس

وأوضحت الحكومة المالاوية في بيان لها أن الأمر يتعلق بسيدة قادمة من الهند، وشخصين مقربين منها.

يذكر أنه يوجد حاليًا خمس دول أفريقية فقط لم تسجل فيها حالات إصابة، وهي جنوب السودان وساوتومي وبرينسيبي والقمر المتحدة وليسوتو، فيما بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في أفريقيا 7123 بينهم 289 حالة وفاة.

// انتهى //

18:17ت م

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ليلونجواي 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة المالاوية عن تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الدول الأفريقية التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس 50 دولة.وأوضحت الحكومة المالاوية في بيان لها أن الأمر يتعلق بسيدة قادمة من الهند، وشخصين مقربين منها.يذكر أنه يوجد حاليًا خمس دول أفريقية فقط لم تسجل فيها حالات إصابة، وهي جنوب السودان وساوتومي وبرينسيبي والقمر المتحدة وليسوتو، فيما بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في أفريقيا 7123 بينهم 289 حالة وفاة.// انتهى //18:17ت م0093

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