السعودية اليوم / التجمع الصحي بمكة المكرمة يطلق خدمة مواعيد العيادات الافتراضية



مكة المكرمة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلن التجمع الصحي في مكة المكرمة عن بدء خدمة مواعيد العيادات الافتراضية اعتبارا من غرة شهر شعبان الحالي ، وذلك حرصاً منه على تطوير تجربة المريض في العيادات الخارجية حيث يتم بناءً على الموعد المسبق للمريض تلقيه اتصال من المستشفى للمعاينة المبدئية ووفقاً لذلك تتم المعاينة الافتراضية مع الطبيب عن طريق الهاتف الجوال أو يتم تحديد موعد مع الطبيب المختص في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأبان التجمع أنه يستثنى من هذه الخدمة مستشفى حراء ومستشفى النساء والولادة.

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17:39ت م

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