السعودية اليوم / رئيس الحكومة التونسي ينوه بالإجراءات التي اتخذتها بلاده في مواجهة كورونا



تونس 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

نوه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ بالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمجابهة تداعيات انتشار وباء

وأشاد الفخفاخ في كلمة له اليوم أمام جلسة عامة بالبرلمان، بالجهود التي تبذلها جميع هياكل الدولة لتحسين تنظيم تدخلاتها لمجابهة هذه الأزمة، معربا عن ثقته في قدرة بلاده على تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد والتحكم في نسق انتشار فيروس كورونا .

// انتهى //

17:28ت م

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تونس 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسنوه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ بالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمجابهة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد في تونس والهادفة أساسا إلى توفير المواد الاستهلاكية وتسجيل أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات .وأشاد الفخفاخ في كلمة له اليوم أمام جلسة عامة بالبرلمان، بالجهود التي تبذلها جميع هياكل الدولة لتحسين تنظيم تدخلاتها لمجابهة هذه الأزمة، معربا عن ثقته في قدرة بلاده على تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد والتحكم في نسق انتشار فيروس كورونا .// انتهى //17:28ت م0088

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