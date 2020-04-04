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إمارة المدينة: التسجيلات المنسوبة إلى سعود بن خالد الفيصل غير صحيحة
شددت على أهمية تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن التسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية المنسوبة إلى نائب أمير المنطقة، سعود بن خالد الفيصل، غير صحية.
وقالت الإمارة في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة بأن تلك التسجيلات والمقاطع المنسوبة لسموه غير صحيحة.
وشددت على أهمية تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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