فيديو .. الوزير الحقيل : رمي القفازات في الطرق خطر ونفذنا 130 ألف جولة رقابية

2020-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أن أفضل طريقة لمكافحة جائحة كورونا هي بقاء متابعات الخليج 365 والمقيم في البيت، كاشفًا أن هناك أكثر من 66 ألف موقع مستهدف بالتعقيم في المملكة.

تابع في تصريحات إلى برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية، اليوم السبت، أن أغلب الجهود الخاصة بالبلدية مستمرة طوال العام، وأن أمانات المناطق استقبلت أكثر من 70 ألف بلاغ خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الرقابة المجتمعية هي الأهم في المملكة وكل دول العالم.

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وشدد الحقيل على أن الموطن والمقيم هما خط الدفاع الأول من خلال إبلاغهم عن المخالفات، وأن الرقابة على أسواق النفع العام والخضار بشكل خاص مستمر بشكل يومي، كما أنه تم تطهير وتغطية أغلب الأماكن العشوائية والشوارع الضيقة والجبلية، ولا زالت الوزارة مستمرة بشكل يومي بتطهيرها.

وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف: أن أحد التحديات التي تواجهنا رمي القفازات في الطرق؛ لأنها حاملة لفيروس كورونا، وأنصح المواطنين بعد استخدامهم للقفازات أن يرموها في النفايات ليتم التخلص منها شكل صحي، موضحًا أنه تم إنجاز قرابة 325 ألف جولة إصحاح بيئي، وتنفيذ أكثر من 130 ألف جولة رقابية؛ للتأكد من السلامة والصحة.

واستكمل الحقيل: أن هناك منظومة عمل متكاملة تشمل أعمال الرقابة على الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة أمنة، وأيضًا أعمال التعقيم والإصحاح البيئي في المرافق والأماكن العامة التي يرتادها الموطنون والمقيمون بشكل يومي، والأمانات والبلديات هي خط الدفاع الأول فيما يتعلق بصحة البيئة والنظافة.

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