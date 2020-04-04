اخبار السعوديه

تعقم وتطهر ٩٣% من بلدات وقرى القطيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقم وتطهر ٩٣% من بلدات وقرى القطيف والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال التطهير والتعقيم والنظافة للطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة القطيف، والأماكن العامة، والشوارع والأرصفة، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية، ضمن مبادرة القطاع البلدي.

وأنجزت الأمانة خلال الثلاثة أسابيع الماضية تعقيم ما نسبته ٩٣% من مساحة المحافظة، بمشاركة 1969 عامل نظافة و أكثر من 120 معدة، و 125 من آليات الإصحاح البيئي في اليوم، مؤكدةً استمرار العمل للانتهاء من أحياء المحافظة كافة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في عملية التطهير والتعقيم، وفق ما هو معمول به من وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار وباء والسيطرة عليه، لافتة الانتباه إلى أن جولات الإصحاح البيئي بلغت 581 جولة جرى خلالها تعقيم وتطهير 2307 موقعاً، مع الاستمرار في خدمات النظافة والمكافحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقم وتطهر ٩٣% من بلدات وقرى القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا