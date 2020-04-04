شكرا لقرائتكم خبر عن تعقم وتطهر ٩٣% من بلدات وقرى القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة خلال الثلاثة أسابيع الماضية تعقيم ما نسبته ٩٣% من مساحة المحافظة، بمشاركة 1969 عامل نظافة و أكثر من 120 معدة، و 125 من آليات الإصحاح البيئي في اليوم، مؤكدةً استمرار العمل للانتهاء من أحياء المحافظة كافة.
وأوضحت الأمانة أنها تعمل بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في عملية التطهير والتعقيم، وفق ما هو معمول به من وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لافتة الانتباه إلى أن جولات الإصحاح البيئي بلغت 581 جولة جرى خلالها تعقيم وتطهير 2307 موقعاً، مع الاستمرار في خدمات النظافة والمكافحة.
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