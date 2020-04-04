شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: موقع المملكة في إحصائيات عدد مصابين كورونا يدل على أن القرارات تُأتي ثمارها والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت إجتماعها الخامس والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلاً من متحدث وزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي والمقدم طلال الشلهوب متحدث وزارة الداخلية، و نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك.

حيث أوضح د/ محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم قد بلغت (1134399) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (236086) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (60427) ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (140) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها حالتين مرتبطتين بالسفر وهي ولله الحمد معزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 138 حالة أخرى من المخالطين إجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية، وهنا انتهز الفرصة لنؤكد بأن تقليل المخالطة بين المجتمع والبعد عن التجمعات، والبقاء اكبر قدر ممكن في المنازل يعتبر أمر جداً مهم لوقاية الجميع أفراد وعوائل وأسر ومجتمعات.

وقد توزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: الرياض 66 حالة، وجدة 21 حالة، والهفوف 15 حالة، ومكة المكرمة 9 حالات، وتبوك 5 حالات، والقطيف 5 حالات، والطائف 4 حالات، والمدينة المنورة حالتان، الدمام حالتان، الخبر حالتان، الظهران حالتان، وابها، جازان، وخميس مشيط، وبريدة، والمجمعة، والدرعية، والجبيل لكل منهم حالة واحدة.

وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (2179) حالة، والحالات النشطة منها (1730) وهي الحالات التي لاترال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة وبعضهم تتلقى الرعاية المكثفة، بحكم ان حالاتهم حرجة.

في حين بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 420 حالة بإضافة 69 حالة تعافي اليوم ولله الحمد.

في حين سجلت 4 وفيات وفاة لمواطنة في المدينة المنورة، و3 وفيات لمقيمين في المدينة وجدة ومكة المكرمة رحمهم الله جميعاً، وبذلك يبلغ عدد حالات الوفيات 29 حالة وفاة.

واضاف الدكتور العبدالعالي : نود ان نشارك المجتمع الكريم معلومات هامة جداً ونعتقد باذن الله أنها قيمة تفيد الجميع عن تطورات ومستجدات الفايروس حول العالم وأيضاً المملكة في وسط الاقليم ووسط العالم فيما يتعلق بالاصابة بفايروس كرونا الجديد فلو نلاحظ أن هناك دول في العالم تقوم بالفحوص المؤكدة سنجد أن عدد الحالات المسجلة لهذه الدول لكل مليون نسمة العدد متفاوت فهناك دول في العالم سجلت أعداد كبيرة جداً وهناك دول سجلت حالات مابين الـ 100 و 1000 حالة وبعضها 2000 وبعضها 3000

والمملكة ولله الحمد هي أقل من 100 وتقريباً فقط 60 حالة لكل مليون هذا الموقع للمملكة يدل رغم إجراء كل الفحوصات وباعتبارها عالية إلا أن النسبة أو الحدود التي فيها المملكة الى اليوم هي بحمدلله قليلة بثمرة جهودوخطوات استباقية هي مهمة جداً وثمرة مايقوم به الجميع من حس بالمسئولية كمواطنين ومقيمين في هذه البلاد، ولكن من المهم جداً أن يتلافى الجميع أي استهتار أو تقصير وعدم اهتمام بهذه التعليمات فكل مظهر من مظاهر التقصير في ذلك أو عدم الالتزام أفراد أو مجموعات يعتبر أمر مؤسف ومؤلم جداً ، لانريد أن يكون بسبب هذه التجاوزات أن تحدث لا قدر الله تفشيات تحولنا من هذا الموقع الذي تعتبر محدودة في مستوياتها ونأمل أن لا تتجاوز ها إلى أعلى من ذلك أن نكون لا قدر الله في مستويات كبيرة ونرصد حالات اكثر ويكون الوضع لا قدر الله خارج السيطرة فالحمدلله الموقع يدل على أن الحزم التي تم إتخاذها توتي ثمارها والتزامنا سيجعل هذه المستويات تستقر وتكون في وضع افضل ونحث الجميع على التحديث ومتابعة الحالات من خلال موقع COVID19.MOH.GOV.SA فالتحديثات سترصدونها دائماً في أكثر من مرة في اليوم بإذن االله ونتمى للجميع الصحة والسلامة .

ونجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه قال المقدم طلال الشلهوب متحدث وزارة الداخلية،أنه في اطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا ، والمتابعة الدائمة التي تقوم بها الجهات الصحية ، تستمر الجهات الأمنية في تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتي تقوم على مساندة اجراءات الحد من المخالطة الاجتماعية بمنع التجول في الأوقات المحددة في المدن والمحافظات والمراكز والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر ، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظات جدة والقطيف

وقد تم في هذا الخصوص التالي :

تم نشر بيان من وزارة الداخلية عبر وكالة الانباء السعودية حيث تضمن التالي :

أولًا : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء التالية :

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( كيلو 14 جنوب، کیلو 14شمال، المحجر، غليل، القريات، کیلو ۱۳، بترومين)

ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ وحتى إشعار آخر .

ثانياً : السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهراً.

ثالثا : تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحياً وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

و كذلك سبق الإعلان عن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة ظهراً اعتباراً من يوم امس الجمعة وحتى اشعار آخر .

واستثناء الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

ونذكر سكان الأحياء التي تم الإعلان عن منع التجول فيها على مدار الأربع والعشرين ساعة بأن الخروج المسموح به لقضاء الاحتياجات الضرورية ، داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه ، مثل الرعاية الصحية والتموينة ؛ خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا يخضع لمتابعة رجال الامن الذين سيتحققون من وجود الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل الأحياء خلال هذه الفترة ، واذا لم يثبت ذلك سيتم ضبط الحالة كمخالفة منع تجول

وأخيرا أود التنويه بأنه تنفيذًا للمبادرات العاجلة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله للتعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي فايروس كورنا من خلال الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية

و تم الشروع في التمديد الآلي لأقامات للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل مالي للعاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ ٢٣/ ٧ / ١٤٤١هـ وحتى ٩/ ١١ / ١٤٤١هـ لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، حيث ان التجديد سيتم آليًا ولا يتطلب مراجعة مقرات الجوازات

ونتمنى للجميع الصحة والسلامة .. ولنتذكر بأن كلنا مسؤول

من جانبه نوه نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك, بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام ورعاية بقطاع البحث والتطوير في المملكة, حيث أكد -رعاه الله- في قمة قادة العشرين الافتراضية المنعقدة مؤخرًا أهمية أعمال البحث والتطوير وإيجاد الحلول والتصدي لجائحة كورورنا.

وقدم المالك بإسمه وإسم منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الشكر والتقدير لمنسوبي القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية والقطاعات المساندة على مايقدمونه من جهود, معلنًا في إطار دعم تلك الجهود المباركة والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية الأخرى عن إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمرض كروونا بالشراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم المالي المباشر عن طريق منح البحوث التي تقدم للعلماء في مراكز البحوث والجامعات السعودية ليتمكنو من توفير ملتزمات البحث من مواد وموارد بشرية وغيرها, حيث يركز البرنامج على مجالات محددة وهي تطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس المسبب للمرض, وتطوير الفحوصات المناعية, ودعم البحوث المسحية والدراسات الوبائية الخاصة بالمرض, كذلك دعم أنظمة الذكاء الصناعي وأنظمة ذاتية التحكم كأدوات التصدي لهذا المرض والترصد الجيني النشط.

وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, أن المدينة تتيح للباحثين والباحثات المهتمين في الفيروس كذلك مراكز البحوث والجامعات الوطنية الاستفادة من مختبراتها وبيئتها التقنية الموجودة في المركز الرئيسي أو مختبراتها حول المملكة, مهيبًا بالمهتمين بتقديم مقترحاتهم البحثية عبر البوابة الالكترونية, مبينا أنه سيتم البدء باستقبال المقترحات منذ اليوم حتى تاريخ 27/ 8 / 1441 الموافق 20 / 4 /2020م وسيتم بعد 10 أيام تقييم المقترحات البحثية وتوفير الدعم للباحثين المجازين .