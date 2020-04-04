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2020-04-04 النيابة العامة : الاعتداء على رجل الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أثناء تأدية مهام عمله متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه. Advertisements وأضافت أنه يحظر أيضا الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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