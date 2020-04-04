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سلامتك بمنزلك غايتنا .. حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي
للوقاية من تفشي فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تطلق المديرية العامة للدفاع المدني يوم غد الأحد حملة توعوية عبر كافة وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين وتوخي الحذر من الاخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول توقيا من انتشار وباء فيروس كورونا.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد خلال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الاسرة من أخطار لا قدر الله من اجل سلامتهم من بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضون لها لا قدر الله مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الاجهزة الكهربائية , وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم بالإضافة إلى أن الحملة تهدف للتأكيد على اهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر .
وأشار الفريق العمرو إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك _غايتنا ، سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وانفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين .
ودعا مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن أمله في التزام الجميع بتعليمات السلامة، داعيا الله عز وجل بأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.
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