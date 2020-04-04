، العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في "الخوخة" بالحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 26 مارس إلى 1 إبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 2.128 شخصاً، وعيادة التحصين 4 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 148 فرداً، وعيادة التغذية العلاجية 28 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 125 فرداً، وعيادة التوعية والتثقيف 394 فرداً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

كما أجرى الفحص المخبري لـ1.740 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ1.973 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وراجع قسم تخطيط القلب 4 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين، وعيادة الرعاية الصحية 800 مستفيد، وعيادة التوليد 5 مستفيدات.

من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.

وجرى خلال الفترة من 28 مارس إلى 2 إبريل 2020م ضخ 60.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 83.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.500 فرد.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العيادات الطبية التغذوية اليمن