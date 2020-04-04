، "بر الخرمة" تطلق مشروع "سلة الخير الغذائية" لألف أسرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزع في شهري شعبان ورمضان

أطلقت جمعية "البر" الخيرية، بمحافظة الخرمة، مشروع "سلة الخير الغذائية"، لتقديم العون والمساعدة للأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات والأسر المتضررة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصرح مدير جمعية البر بالخرمة، محمد بن سعد السبيعي، بأن هذا المشروع يأتي لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار وباء كورونا.

وقال "السبيعي": تسعى "البر" من خلال مشروعها إلى توفير المتطلبات اللازمة من المواد الغذائية لألف أسرة مسجلة بكشوفات الجمعية الرسمية.

وأضاف: تحتوي السلال على أصناف متنوعة، وتوزع في شهري شعبان ورمضان المبارك.