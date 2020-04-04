- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أطلقت جمعية "البر" الخيرية، بمحافظة الخرمة، مشروع "سلة الخير الغذائية"، لتقديم العون والمساعدة للأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات والأسر المتضررة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وصرح مدير جمعية البر بالخرمة، محمد بن سعد السبيعي، بأن هذا المشروع يأتي لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار وباء كورونا.
وقال "السبيعي": تسعى "البر" من خلال مشروعها إلى توفير المتطلبات اللازمة من المواد الغذائية لألف أسرة مسجلة بكشوفات الجمعية الرسمية.
وأضاف: تحتوي السلال على أصناف متنوعة، وتوزع في شهري شعبان ورمضان المبارك.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 05:47 PM
توزع في شهري شعبان ورمضان"بر الخرمة" تطلق مشروع "سلة الخير الغذائية" لألف أسرة
أطلقت جمعية "البر" الخيرية، بمحافظة الخرمة، مشروع "سلة الخير الغذائية"، لتقديم العون والمساعدة للأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات والأسر المتضررة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وصرح مدير جمعية البر بالخرمة، محمد بن سعد السبيعي، بأن هذا المشروع يأتي لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار وباء كورونا.
وقال "السبيعي": تسعى "البر" من خلال مشروعها إلى توفير المتطلبات اللازمة من المواد الغذائية لألف أسرة مسجلة بكشوفات الجمعية الرسمية.
وأضاف: تحتوي السلال على أصناف متنوعة، وتوزع في شهري شعبان ورمضان المبارك.
، "بر الخرمة" تطلق مشروع "سلة الخير الغذائية" لألف أسرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بر الخرمة" تطلق مشروع "سلة الخير الغذائية" لألف أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.