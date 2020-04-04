، جدة تتصدر أعداد المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 122 حالة من أصل 420 مصاباً

قفزت محافظة جدة في المرتبة الأولى من حيث عدد المتعافين من فيروس "كورونا"، بفاصل ثماني حالات عن مكة المكرمة التي كانت في الصدارة على مرّ الأيام الماضية.

وتفصيلاً؛ تصدرت محافظة جدة مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد، حيث بلغ عدد المتعافين فيها 122 حالة من أصل 420 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك بعد أن سجلت جدة اليوم 28 حالات تعافٍ جديدة من بين 69 حالة تعافٍ جديدة على كل المناطق.

وبحسب وزارة الصحة، فإن جدة تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا"، بعد الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها 183 حالة نشطة، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد، بواقع 114 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بعد أن سجلت اليوم 8 حالات تعافٍ جديدة، والثانية أيضاً بعد الرياض في عدد المصابين حيث بلغ العدد 274 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وسجلت مكة المكرمة اليوم، 9 حالات جديدة إصابة بالفيروس بين 140 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، ووفاة واحدة لمقيم من بين أربع حالات وفاة جديدة تم تسجيلها اليوم، ليصل إجمالي الوفيات بمكة المكرمة منذ اندلاع المرض إلى 5 حالات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت 04 أبريل 2020، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2179 حالة حتى الآن.

وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة تعافٍ جديدة ولله الحمد، فيما بين أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 29 حالة.



وقال متحدث الوزارة: "إجمالي حالات المملكة 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها ما زال تحت العناية المركزة".جدة فيروس كورونا الجديد