محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر استعمالها إرشادياً وليس إلزامياً رغم نصيحته المواطنين الأمريكيين بارتدائها في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يرتدي الكمامة. وفي توضيح للأسباب، قال "ترامب": "لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بـالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لما أوردت الـ"بي بي سي" اليوم (السبت). وذكر الرئيس الأمريكي أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية اختياري وليس إلزاميًا. وقال مخاطباً الآخرين: "ليس عليكم القيام بذلك، ولا أعتقد أنني سأقوم بذلك".أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 05:28 PM Advertisements اعتبر استعمالها إرشادياً وليس إلزامياً لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟ لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟ رغم نصيحته المواطنين الأمريكيين بارتدائها في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يرتدي الكمامة. وفي توضيح للأسباب، قال "ترامب": "لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بـالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لما أوردت الـ"بي بي سي" اليوم (السبت). وذكر الرئيس الأمريكي أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية اختياري وليس إلزاميًا. وقال مخاطباً الآخرين: "ليس عليكم القيام بذلك، ولا أعتقد أنني سأقوم بذلك". الكلمات المفتاحية ، لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟ ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.