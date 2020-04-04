حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة. كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

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