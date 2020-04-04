متحدث الصحة يوضح كيفية التعامل مع جثمان المتوفى بسبب كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور محمد العبد العالي متحدث وزارة الصحة عن كيفية التعامل مع جثمان المتوفى بسبب كورونا. كشف الدكتور محمد العبد العالي متحدث وزارة الصحة عن كيفية التعامل مع جثمان المتوفى بسبب كورونا. قال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي:" المتوفون بفيروسات تنفسية أو أي أمراض تنتقل عن طريق الرذاذ يتم إكرامهم من لحظة وفاتهم حتي دفنهم ". ولفت العبدالعالي:" تغسيل المتوفين يكون من خلال أفراد مؤهلين ومدربين على عملية التغسيل وفق الضوابط الشرعية "، مبينا أن تغسيل الجثمان يعتمد على غسل أي سوائل على الجسم بشكل مناسب ويتم التخلص منها بعد تغسيل وتكفين الجثمان ويكون التعامل مع الجثمان بعدها مأمونا ".

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