شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يحظر أيضا الاعتداء على رجال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظيفتهم.

وأكدت أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

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وكانت " صدى" نشرت خبر عن دهس رجلي مرور في الرياض، مسفرا عن قتل أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بليغة، وتم القبض على الجاني.

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