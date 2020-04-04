بالفيديو.. تدفق الأمطار شمال القويعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر موقع طقس تدفق الأمطار على شمال القويعية، غرب منطقة الرياض، اليوم السبت، بشكل كثيف . نشر موقع طقس تدفق الأمطار على شمال القويعية، غرب منطقة الرياض، اليوم السبت، بشكل كثيف . وعلق طقس الذي بث الفيديو عبر حسابه " تويتر" اللهم إرفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين، عاجلا غير آجل برحمتك يا ارحم الراحمين.

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