شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم، المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد نائب رئيس المدينة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن المسار السريع لدعم البحوث العلمية يهدف إلى تقديم الدعم المالي للعلماء في مراكز البحوث .

وأهاب بجميع المهتمين بتقديم مقترحاتهم البحثية عبر البوابة الالكترونية للمدينة، حيث ستبدأ في استقبال المقترحات من اليوم وحتى تاريخ 20 أبريل الجاري، على أن يتم بعدها تقييم المقترحات وتوفير الدعم لإنجاز مقترحاتهم.