الخرائط التوضيحية للحدود الإدارية للأحياء السكنية المعزولة بجدة (صورة)

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن الحدود الإدارية الخاصة بالأحياء السكنية التي تم تطبيق إجراءات احترازية إضافيه بها بمحافظة جدة، وذلك الدخول أو الخروج منها ومنع التجول بها على مدار ال 24 ساعة اعتباراً من الثالثة عصراً من هذا اليوم.
وأظهرت خرائط توضيحية نشرها الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، الحدود الإدارية لتلك الأحياء.
وكان قد كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن منع التجول في عدد من الأحياء السكنية في جدة على مدار اليوم ومنع الدخول أو الخروج منها وهي: كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين.
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