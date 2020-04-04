شكرا لمتابعة خبر عن «الداخلية»: السماح لسكان الأحياء المعزولة بالخروج للاحتياجات الضرورية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم السبت، على السماح لسكان الأحياء التي شملها منع التجول بالخروج للاحتياجات الضرورية الصحية والتموينية.

وأوضح المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، استمرار الأنشطة خلال أوقات المنع في الأحياء المعزولة في أضيق الحدود، لافتًا إلى أن الخروج للحالات الضرورية في الأحياء المعزولة يخضع لمتابعة رجال الأمن.

وكان قد كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن منع التجول في عدد من الأحياء السكنية في جدة على مدار اليوم ومنع الدخول أو الخروج منها وهي: كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين.