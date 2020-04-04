شكرا لمتابعة خبر عن السديس يتابع الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): توجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إلى المدينة المنورة. توجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إلى المدينة المنورة. وجاءت الزيارة بهدف الوقوف الميداني المباشر على الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة الصادرة بهذا الشأن . ورفع السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- على اهتمامهم غير المستغرب بالحرمين الشريفين.

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