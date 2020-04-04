شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مخالفون للإجراءات الوقائية والاحترازية يقعون في قبضة رجال الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبط رجال الأمن العام، مؤخرًا، عددًا من مخالفي الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكان من بين من تم ضبطهم، شخص قام بإحضار حلاق في إحدى الاستراحات وتوثيق ذلك ونشره، كما ضبط حلاق مارس الحلاقة لأحد الشباب مخالفًا التعليمات الصادرة للحد من تفشي الفيروس.

كما تم القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بإحضار حلاق لمقر إقامتهم، وتوثيق ذلك ونشره عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفر جهود رجال الأمن عن ضبط مواطن نشر فيديو يسيء لرجال الأمن بعد منحه مخالفة منع التجول، كما تم ضبط شاب ظهر في إحدى التطبيقات المرئية، وهو يتحدث لفتاة صغيرة بألفاظ ذات مدلولات جنسية.