شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جنازة شهيد "المرور" بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في جو مهيب وإلتزام بمحدودية الحضور ، شُيعت اليوم السبت جنازة شهيد الواجب الوطني رجل المرور إثر حادث الدهس الذي كشفت "صدى "كواليسه فور وقوعه امس الجمعة .
وحضر جنازة الشهيد " هاني بن مسعود العصيمي " 23 عام ، والده وأبناء العمومة وعدد محدود من القيادات والضباط بـ " مرور الرياض " إلتزاماً بالظروف الحالية ، ليواري جسده الثرى مع دعوات الجميع بأن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة .
وكان الحادث قد وقع إثر دهس شاب مستهتر لرجلي مرور ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر ، وتم القبض على الجاني الذي حاول الهروب بحي لبن بعد تمويه للمركبة .
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