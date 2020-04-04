شكرا لمتابعة خبر عن شروط استثناء خدمات توصيل المطاعم من منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن شروط استثناء المطاعم أثناء فترة منع التجول ، وذلك على النحو التالي :

1- أن ينحصر عمل المطاعم على تقديم الوجبات الخارجية .

2- أن يكون الطالب من المطاعم من خلال التطبيقات الإلكترونية أو من خلال السيارات فقط .

3- لا يسمح لمندوب التوصيل بدخول المطعم او الوقوف عنده .

4- يقوم موظف المطعم بإيصال الطلب للمندوب في سيارته .

كما يُشترط على تطبيقات التوصيل والمطاعم التي لديها طاقم توصيل مايلي :

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1- فحص جميع مندوبي التوصيل يومياً .

2- منع المصافحة .

3- تسليم المصافحة على بُعد مترين .

4- عدم دخول المطعم والإنتظار بالسيارة لحين تسليم الطلب .

وحول طريقة تجهيز الطلبات ، يجب ن تغلف كل وجبة بشكل مستقل ومحكم ومنها الأطعمة المكشوفة كالبطاطس ، وتقديم المشروبات في علب بدلاً من الكاسات ، وتغليف الطلب في كيس محكم .

كما يجب إلتزام المندوب بالمعايير عند الإستلام بما لا يسمح بدخوله المطعم او خروجه ويقوم موظف المطعم بتوصيله للمندوب بالسيارة مع وضع الكيس بمكان معقم واستخدام معقم اليدين ، بجانب إلتزام المندوب عند التسليم بوضع الطلب عند الباب دون اقتراب لمترين ، وعدم التعامل بالعملة الورقية واقتصار التعامل على التطبيقات الإلكترونية مع تخلص العميل من الأكياس في القمامة وغسل اليدين .