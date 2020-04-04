شكرا لمتابعة خبر عن «التقاعد» توضح طريقة تخصيص المعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، أن " بيانات الخدمة " عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة تتيح استعراض بيانات الخدمة التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي، ويستفيد منها المتقاعد والمشترك والمستفيد والوكيل.
وتضم " بيانات الخدمة "، " الاسم، ورقم الهوية، واسم جهة العمل السابقة، وتاريخ بداية الخدمة وتاريخ نهاية الخدمة، وآخر درجة، أخر رتبة\ مرتبة، وتفاصيل مدد الخدمة (صافي المدة الفعلية-مدة مضافة- المدة المستبعدة –مدة مستبعدة يرد عنها العائدات) " .
ويمكن استخدام " بيانات الخدمة " من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار " بيانات الخدمة " من القائمة على يمين الشاشة، ومن ثم استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل؛ بينما من متطلبات الخدمة التسجيل في الخدمات الإلكترونية أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
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