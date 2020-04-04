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شكرا لمتابعة خبر عن صور قديمة لقصر الملك سعود عبدالعزيز في خزام بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وثقت صور قديمة قصر الملك سعود عبدالعزيز، في خزام بجدة، والذي تم بنائه بعد وفاة والده، الملك عبدالعزيز.
وحول الملك سعود قصر والده كمكاتب إدارية حتى عام 1963م، حيث ضم القصر إلى قصور الضيافة.
وانتقل الملك سعود إلى قصره الذي بناه بجوار قصر والده في ١٩٥٤، ووضع صورة بوابته الرئيسية على الريال السعودي في 1955، ولا تزال الصورة موجودة حتى الآن.
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