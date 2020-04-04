بالصور... الأجهزة الأمنية بالقصيم تواصل مهامها خلال فترة منع التجول

واصلت الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم -وعلى مدار الساعة- مهامها الروتينية، إلى جانب تطبيق أمر منع التجول ميدانيًّا خلال الساعات المحددة.

ويعكس خلوّ الطرقات والميادين في المنطقة من المارّة والمركبات، خلال ساعات منع التجول، امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بمنع التجول؛ حرصًا منه -أيده الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم للقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا.

وتقوم الأجهزة الأمنية بجهد كبير في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية، لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، كما تعاون المواطنون مع تطبيق الإجراءات.

وعلى مستوى الخدمات، توافرت جميع المستلزمات الغذائية والطبية والتموينية التي يحتاجها المواطن والمقيم في الأسواق، كما توافرت خدمات التوصيل للمنازل .

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