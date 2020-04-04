بخطوات بسيطة.. تعرف على كيفية تخصيص المعاش من المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنّه يمكن للمتقاعدين معرفة بيانات خدمتهم ومدد الخدمة الفعلية التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي من خلال «بيانات الخدمة» عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ووفقا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن «بيانات الخدمة» تتيح استعراض بيانات الخدمة التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي، ويستفيد منها المتقاعد والمشترك والمستفيد والوكيل.

وتشمل «بيانات الخدمة»: «الاسم، ورقم الهوية، واسم جهة العمل السابقة، وتاريخ بداية الخدمة وتاريخ نهاية الخدمة، وآخر درجة، أخر رتبة\ مرتبة، وتفاصيل مدد الخدمة (صافي المدة الفعلية-مدة مضافة- المدة المستبعدة –مدة مستبعدة يرد عنها العائدات)»، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

خطوات استخدام «بيانات الخدمة» من المؤسسة العامة للتقاعد

ووفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد فإنَّه يمكن استخدام «بيانات الخدمة» من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار «بيانات الخدمة» من القائمة على يمين الشاشة، ومن ثم استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنَّ من متطلبات الخدمة التسجيل في الخدمات الإلكترونية أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

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وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر؛ ابتداءً من شهر مارس 2020م، الذي كان من المقرَّر إيقافه لعدم تزويد المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف.

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