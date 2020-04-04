بالصور.. أمانة جدة تنفذ 11 ألف جولة رقابية لمكافحة كورونا

واصلت أمانة محافظة جدة، جهودها الميدانية المكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في نطاق ١٥ بلدية تابعة لها، عبر قيامها بتنفيذ 11677 جولة رقابية.

وقال وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني، إن بلديات المحافظات تعمل على مواصلة الأعمال المكثفة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مكافحة فيروس كورونا، وحماية السكان من خطر انتشار العدوى.

وأضاف المهندس القرني، أن بلديات المحافظات جنّدت جميع طاقاتها منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يبلغ عدد المراقبين 284 مراقبًا و1763 عاملًا، قاموا بتنفيذ 11677 جولة رقابية و5587 جولة إصحاح بيئي، مستخدمين 445 معدة وآلية مختلفة عملت على تطهير وتعقيم 6141 موقعًا.

وأكد القرني، أن العمل مستمر بتعاون الجهات المعنية والسكان لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

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