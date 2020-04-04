بعد 5 أيام في الصحراء.. العثور على مفقود الدهناء

عُثر اليوم السبت على مفقود صحراء الدهناء، وذلك بعد خمسة أيام من الغياب عقب تعطّل مركبته قرب القاعية بمحافظة الدوادمي.

وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ –عبر حسابه بتويتر- أنه تم العثور على مفقود الدهناء، من قبل أعضاء الفريق، وهو بصحة جيدة، بعد أن تعطّلت مركبته منذ خمسة أيام وترجل منها.

وأضاف الفريق البحثي، أنه شارك في عمليات البحث (٦٨) مركبة وطائرتين شراعيتين.

وأعلن فريق إنجاد في وقت سابق، عثوره على مركبة المفقود. مشيرًا إلى أنه لم يكن متواجدًا بها، وسيواصل البحث عنه.

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وكان المواطن «نايف بن معدي بن مثيب البقمي» خرج لتفقّد إبله خلال فترة السماح، وعلِقت مركبته في صحراء الدهناء، وظل مفقودًا لمدة خمسة أيام.

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